Саудовская Аравия в 3 раза увеличила НДС

Саудовская Аравия в три раза повышает налог из-за экономических проблем, связанных с COVID-19. Поступления в казну Эр-Рияда резко сократились с падением цен на нефть и прекращением воздушных перелетов. По новым правилам, с 1 июля НДС вырастет с 5 до 15 %.



