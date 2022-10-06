Саудовский министр энергетики уличил журналиста Reuters во лжи

Что касается ситуации на глобальном рынке, саудовский министр сообщил, что не понимает, как будут работать эмбарго на российскую нефть и потолок цен на нее. Он подчеркнул: если ОПЕК+ не будет предпринимать предупреждающие шаги, то цена бездействия альянса будет очень высока.