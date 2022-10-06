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Саудовский министр энергетики уличил журналиста Reuters во лжи

На пресс-конференции представителей ОПЕК министр энергетики Саудовской Аравии отказался разговаривать с журналистом Reuters. Принц Абдель-Азиз бен Сальман обвинил журналиста во лжи.

Что касается ситуации на глобальном рынке, саудовский министр сообщил, что не понимает, как будут работать эмбарго на российскую нефть и потолок цен на нее. Он подчеркнул: если ОПЕК+ не будет предпринимать предупреждающие шаги, то цена бездействия альянса будет очень высока.

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