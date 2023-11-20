Савиных: ПА ОБСЕ должна ответственно работать на сохранение мирного сосуществования наций

Белорусская делегация Национального собрания Беларуси в ПА ОБСЕ приняла участие в мероприятиях первого дня работы 21-го осеннего заседания Ассамблеи -заседании Постоянного комитета и открытии парламентской конференции "ОБСЕ во времена кризиса: роль Парламентской ассамблеи в реагировании на внутренние и внешние вызовы". Об этом сообщает sb.by со ссылкой напресс-службу Палаты представителей.

В рамках выступления на заседании Постоянного комитета руководитель белорусской делегации, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных отметил, что Парламентская ассамблея ОБСЕ призвана быть инклюзивным форумом для равноправного диалога и сотрудничества, на котором парламентарии могут открыто и уважительно обсуждать ситуацию и проблемы региональной безопасности. Парламентарий обратилвнимание зарубежных коллег на необходимость активизации контактов и поиска решений, а не разработки новых механизмов исключения и изоляции.



"Первопричины и предпосылки нынешнего кризиса системы межгосударственных отношений на пространстве ОБСЕ состоят, прежде всего, в пренебрежении рядом могущественных государств принципом неделимости безопасности, в попытках обеспечить свою безопасность без учета законных интересов стран, которые по-другому смотрят на происходящее в мире.Ассамблея должна ответственно работать на сохранение мирного сосуществования наций - через поощрение реальной дискуссии, инициирование и поддержание диалога оппонентов, настойчивый поиск практических путей восстановления мира на нашем континенте",- отметил Андрей Савиных.



В ходе заседания также были заслушаны и обсуждены доклады руководства Ассамблеи, спецпредставителей ПА ОБСЕ и наблюдательной Миссии на парламентских выборах в Польше. Андрей Савиных, в частности,выразил разочарование в связи с недопуском белорусского парламентария к участию в наблюдении за прошедшими выборами в Польше в составе Миссии ПА ОБСЕ. Он обратил внимание, что польская сторона была призвана отменить дискриминационные меры в отношении белорусских парламентариев и не препятствовать полноценному функционированию ПА ОБСЕ.



Белорусские парламентариипровели ряд встреч с парламентариями государств -участников ОБСЕ и должностными лицами Ассамблеи, а также приняли участие в открытии и работе первой секции парламентской конференции на тему "Решение проблем безопасности: роль ОБСЕ в эпоху конфликта". Выступая перед членами Ассамблеи, Андрей Савиных с сожалением отметил, что профессиональный дипломатический диалог на площадке ОБСЕ подменен пропагандой и конфронтацией.



"Наблюдаются попытки ряда стран окончательно перекроить форматы сотрудничества, разрушить основополагающий принцип ОБСЕ. Белорусская сторона выступает за сохранение ОБСЕ. Для этого необходимо, чтобы все страны на деле доказали свою приверженность ее универсальному консенсусному принципу",- заявил депутат Палаты представителей.

