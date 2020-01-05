Сайт американской призывной службы обрушился после убийства иранского генерала Сулеймани

Сайт американской призывной службы Selective service System обрушился после убийства иранского генерала Сулеймани.



Сайт публикует списки граждан, которые подлежат мобилизации в случае войны. После смерти Касема Сулеймани постпред Ирана при ООН заявил, что это может стать началом третьей мировой войны. В связи с этим трафик портала SSS резко вырос, нагрузка на сайт стала критической.



"Из-за распространившейся в сети дезинформации у нашего сайта возникли проблемы", - говорится в сообщении SSS в Twitter. После заявления постпреда Ирана хештег #WWIII (World War III или третья мировая война) вышел в топ Twitter. Менее чем за сутки пользователи опубликовали более 3 млн. постов на эту тему.



О смерти одного из самых влиятельных людей Ирана, будущего кандидата на пост президента страны, генерала Касема Сулеймани стало известно накануне. Он погиб по время спецоперации США вблизи аэропорта Багдада. Приказ о наступлении дал лично Дональд Трамп.



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