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СБ ООН проведет 31 марта заседание по планам РФ разместить ядерное оружие в Беларуси

СБ ООН проведет 31 марта заседание по планам РФ разместить ядерное оружие в Беларуси

Заседание Совета Безопасности ООН в связи с планами России о размещении ядерного оружия на территории Беларусипройдет 31 марта. Об этом сообщаетТАСС со ссылкой на источник во всемирной организации.

Заседание инициировано западными делегациями. "Заседание назначено на пятницу", - сказал собеседник агентства.

Фото ТАСС

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