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Сбережения американцев обесценятся
США переживают период высокой инфляции, мощного экономического роста и очень низких процентных ставок. Это означает, что ценность денег как средства сбережения сейчас ниже, чем за последние годы. Те, кто сейчас откладывает на будущее, должны быть готовы к тому, что их средства обесценятся. Об этом пишет The New York Times. Жители США, имеющие накопления, сейчас находятся перед выбором. Большинство из них предпочитает инвестировать в безопасные активы, смирившись с высокой вероятностью того, что они получат меньше, чем вложили.
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