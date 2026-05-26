Сбор тары в Польше могут признать предпринимательством
Автор:Редакция news.by
Польская налоговая система готова дотянуться до каждого. Сбор тары в стране теперь может быть официально признан полноценной предпринимательской деятельностью со всеми вытекающими отсюда прелестями: обязательной регистрацией, уплатой налогов и взносами в фонд соцстрахования.
Такие проблемы ждут поляка, когда он возвращает не свои упаковки, а чужие, найденные в мусорках, парках или собранные у знакомых.
Если это происходит случайно и время от времени, доход можно трактовать как дополнительный заработок. Но если человек делает это систематически, выстраивает маршруты и получает по несколько сотен злотых ежедневно, налоговая может признать такую деятельность полноценным бизнесом.