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Сбой в авиации США стал крупнейшим за 35 лет

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Технический сбой в авиасообщении США стал крупнейшим в стране за последние 35 лет. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков Flighty и Cirium, за 3 дня в стране отменили более 17 тыс. рейсов.

Причиной коллапса стал масштабный сбой связи, который затронул диспетчерские службы. Из-за этого Федеральное управление гражданской авиации США 13 ноября полностью запретило вылеты из всех аэропортов страны. Проблемы коснулись всех американских перевозчиков, а расписание не могли восстановить несколько дней.

По масштабам этот кризис превзошел даже сбой систем авиакомпании Southwest Airlines во время зимних праздников 2022 года, когда были отменены почти 17 тыс. перелетов.

Разделы:

В мире

Теги:

СШАавиасообщение

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