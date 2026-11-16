Сбой в авиации США стал крупнейшим за 35 лет

Технический сбой в авиасообщении США стал крупнейшим в стране за последние 35 лет. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков Flighty и Cirium, за 3 дня в стране отменили более 17 тыс. рейсов.

Причиной коллапса стал масштабный сбой связи, который затронул диспетчерские службы. Из-за этого Федеральное управление гражданской авиации США 13 ноября полностью запретило вылеты из всех аэропортов страны. Проблемы коснулись всех американских перевозчиков, а расписание не могли восстановить несколько дней.

По масштабам этот кризис превзошел даже сбой систем авиакомпании Southwest Airlines во время зимних праздников 2022 года, когда были отменены почти 17 тыс. перелетов.