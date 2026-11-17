Масштабный сбой произошел у одного из крупнейших авиаперевозчиков США - United Airlines. Были задержаны около 14 % рейсов.

Неполадки возникли спустя всего несколько дней после крупнейшего сбоя в американской системе управления полетами. Тогда было отменено 18 тыс. рейсов, задержано почти 28 тыс.

Транспортное сообщение нарушилось на все выходные. Убытки четырех крупнейших американских авиакомпаний оцениваются в 345 млн долларов.

Ранее в Минтрансе США заявили, что причиной могли стать неполадки сетевых маршрутизаторов и обновление коммуникационной инфраструктуры.

Отмечалось также, что в стране устаревшие системы управления воздушным движением, некоторым - 55 лет. ФБР изъяло технику, вызвавшую сбой, для расследования.