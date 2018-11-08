Сбой работы датчика Боинга 737, который мог стать причиной крушения самолета в Яванском море, подвергает опасности аналогичные суда по всему миру. А их - более двухсот. После предварительного расследования эксперты обнаружили, что из-за неконтролируемого нарушения обтекания крыла потоком воздуха самолеты Boeing 737 Max могут автоматически опускать нос вниз. Корпорация собирается отправить инструкции для пилотов, как действовать в такой ситуации. Напомним, лайнер авиакомпании Lion Air, 29 октября отправившийся из Джакарты на один из островов вблизи Суматры, через 13 минут после взлета упал в море в районе побережья Западной Явы. Погибли 189 человек.