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Сбой в аэропорту Брюсселя привел к массовым задержкам с погрузкой багажа

В результате скопилось несколько тысяч чемоданов. Причиной грузового коллапса стал ремень от сумки. Он вызвал повреждение, из-за которого отключилась вся багажная система аэропорта. Техническую неполадку устранили за 3 часа, но багаж будут возвращать владельцам в ближайшие двое суток.

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