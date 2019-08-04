Сбой в аэропорту Брюсселя привел к массовым задержкам с погрузкой багажа

В результате скопилось несколько тысяч чемоданов. Причиной грузового коллапса стал ремень от сумки. Он вызвал повреждение, из-за которого отключилась вся багажная система аэропорта. Техническую неполадку устранили за 3 часа, но багаж будут возвращать владельцам в ближайшие двое суток.