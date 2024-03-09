Сброшенная с воздуха гумпомощь убила нескольких жителей Газы

Первые жертвы американской гуманитарной помощи: на севере сектора Газа 5 человек погибли и более 10 пострадали после сброса посылок с продовольствием самолетами воздушных сил Иордании и США. На кадрах из соцсетей видно, что парашюты на части ящиков запутались, и груз рухнулна заселенные районы.

Такой способ доставки помощи уже раскритиковали многие международные организации. Власти Газы предупреждали о возможной опасности подобных операций, ведь анклав густонаселенный, и там нет больших территорий, чтобы принимать грузы воздушным путем.