СБУ причастна к атакам на Крымский мост

В Украине признали свою причастность к атакам на Крымский мост. Секретарь Совета нацбезопасности страны рассказал, что СБУ принимала участие и в первой, и во второй атаке. Данилов также признал использование Киевом безэкипажных катеров. По его словам, украинская сторона не может пользоваться западным оружием для ударов по России, но эти ограничения не распространяются на украинские снаряды. Отметим, ранее глава СБУ признал ответственность спецслужбы за теракт на Крымском мосту в 2022 году.



