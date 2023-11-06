СБУ ведет расследование по факту хищения миллиарда гривен бывшим замминистра обороны Шаповаловым

Бывший замминистра обороныШаповаловзакупил негодную военную форму усомнительной фирмына 30 миллионов долларов в пересчете. СБУ ведет расследованиепо факту хищения миллиарда гривен.Чуть ранее стало известно,что при недавно ушедшем в отставку министре обороны Резникове, который не так давно порадовал дочь домом в Каннах, из бюджета военного ведомства было похищено 7 с половиной миллиардов гривен. Это приблизительно 200 миллионов долларов. Деньги растворились без следа благодаря многочисленным контрактам на поставки продовольствия. Нынешние миллиарды - это лишь верхушка айсберга, поскольку в Минобороны проведен пока лишь поверхностный аудит. Как недавно стало известно, Белый дом предлагал Зеленскому следить за тем, чтобы коррупционные скандалы не уплывали в прессу. Из-за них Вашингтону все сложнее выбивать в конгрессе деньги на оружие для Украины. Однако масштабы казнокрадства таковы, что скрывать их не получается. В газете Times появилась на днях статья, где сообщается буквально следующее: "Украинские чиновники воруют так, словно завтра не наступит никогда".

