Schaeffler закрывает четыре предприятия в Германии и одно в Бельгии

Германский промышленный гигант Schaeffler - один из мировых лидеров по производству автокомпонентов и ключевой поставщик концерна Фольксваген - объявил о масштабном закрытии заводов и ликвидации тысяч рабочих мест.

Как сообщает Bloomberg, под сокращение в Европе попадают почти 3,5 тыс. сотрудников. Компания закрывает четыре предприятия в Германии и одно в Бельгии.

Главная причина - падение европейского авторынка, вызванное обвалом спроса на машины с двигателями внутреннего сгорания и тупиком в развитии сектора электромобилей.

Как отмечает агентство, немецкое автомобилестроение переживает глубокий системный паралич, сокращая десятки тысяч рабочих мест по всей стране.

Производители оказались между слабым внутренним спросом, неподъемными издержками на энергоносители и конкуренцией со стороны китайских автоконцернов.