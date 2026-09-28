"Счастливой зимы не жду": как Европа осталась без защиты и платит за это пенсиями и соцпрограммами

Уже не секрет, что прямо сейчас рушатся главные столпы европейской модели развития: дешевая энергия, глобальная торговля и зонтик безопасности со стороны США.

Третий кит, пожалуй, самый дорогой. 70 лет Европа жила под американским ядерным зонтиком. НАТО означало: США защищают, Европа экономит на армии и тратит деньги на социальные программы и промышленные субсидии. И эта эпоха закончилась.

Трамп с первого дня своего второго срока требовал от европейских стран НАТО тратить на оборону не 2 %, а 5 % ВВП. Для сравнения: средний показатель по ЕС в 2024 году был 1,9 %. 5 % для Германии - это дополнительные 120 млрд евро в год. Откуда взять? Из социальных выплат, инфраструктуры, субсидий промышленности.

"В итоге платим мы, граждане. Мы всегда жертвы. Платим всегда мы. Придется платить не только за то, чтобы сесть в машину и доехать на работу, но и за то, чтобы поставить хлеб на стол - и все дороже. Честно, счастливой зимы не жду. Будет тяжело, очень тяжело. Потому что в марте были приняты решения, я вам уже рассказывал, и ударная волна уже дошла. Она уже на заправке и еще сильнее ударит по газу, по батареям и по еде. Готовьтесь, будет жестко", - считает житель Германии.

В мае 2026 года президент США Дональд Трамп объявил о выводе 5 тыс. американских солдат из Германии. Это не просто символический жест, а сигнал: США пересматривают сам принцип защиты Европы, военной, и экономической.

Европа запаниковала и начала тратить. Германия в 2024 году приняла экстренный фонд обороны в 100 млрд евро и вписала в конституцию право тратить на армию больше "долгового тормоза". Польша подняла военные расходы до 5 % ВВП - это крупнейшая армия в Центральной Европе. Франция начала наращивать ядерный арсенал и обещает накрыть своим зонтиком весь Европейский союз.

Ирония в том, что деньги на оборону Европа берет из тех же бюджетов, которые раньше шли на субсидии промышленности и социальные программы. Немецкий бюджет на 2026 год показал: первый раз за десятилетия военные расходы превысили расходы на образование. Во Франции вообще урезали пенсионные выплаты - и снова пошли протесты.

Показательна история с докладом Марио Драги. Бывший председатель ЕЦБ в 2024 году написал для Еврокомиссии доклад, где сказано, что Европе нужно 800 млрд евро в год дополнительных инвестиций, иначе она безнадежно отстанет от США и Китая. Комиссия доклад приняла, поблагодарила и не сделала ничего.

Потеря мировых рынков, союзников и дешевой энергии: как процветание Европы превратилось в экономическое бессилие. Ценовые шоки и топливный кризис: гнев общества и жертвы глобальных провалов. Об этом смотрите в "Понятной политике".