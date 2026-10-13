Счета за тепло обнулят кошельки европейцев

Скорого разрешения топливного кризиса в ЕС ждать не стоит. Повышенные цены на газ сохранятся еще как минимум в течение года, пишет Reuters.

По оценкам аналитиков, нормализация рынка до доконфликтного уровня произойдет не раньше 2028 года.

Пока европейцы готовятся к тяжелой зиме. Заполненность газохранилищ находится на минимальном по историческим меркам уровне - запасы газа сейчас едва превышают 70 %.

Ситуация грозит и рекордно высокими ценами на коммунальные услуги. Жители еврозоны затягивают пояса на старте отопительного сезона. Согласно исследованию, лишь треть жителей Прибалтики способны без труда оплатить счета за отопление грядущей зимой. Государственный совет по регулированию энергетики Литвы отметил, в предстоящем сезоне тепло обойдется как минимум на четверть дороже. Рассчитывать на биотопливо тоже не приходится. Дрова в Литве подорожали на 40 %.