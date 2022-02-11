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"Счета за отопление сводят с ума!" - литовцы получили январские платежки за коммунальные услуги
"Счета за отопление сводят с ума!" - так издание "Делфи" описывает реакцию литовцев, получивших январские платежки за коммунальные услуги. Несмотря на то, что месяц был теплым, рост тарифов составил в сравнении с декабрем 10 и более процентов. Не редкость теперь счет в 320 евро - столько заплатил один из интервьюируемых за 60-метровую квартиру. 150-200 евро за жилье площадью в 40 метров - уже норма. Власти разрешили осуществлять платежи в рассрочку, хотя это не столько решает проблему, сколько позволяет отложить ее в долгий ящик: уже весной накопившийся долг нужно будет погасить. Литовцы возлагают надежды на скорое потепление, хотя сильные морозы вполне возможны и в феврале, и в марте, и даже в апреле.
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