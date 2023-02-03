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SCMP: Поставки оружия в Украину могут привести к бесконечному циклу насилия в Европе и за ее пределами

В чьи руки попадает западная псевдопомощь? На этот вопрос ответила гонконгская газета South China Morning Post: "Вооружение Запада из Украины через черные рынки расползается в нестабильные регионы, а поставки оружия могут привести к бесконечному циклу насилия в Европе и за ее пределами".

В публикации отмечается, что политика накачивания Украины повлечет за собой дальнейшие человеческие жертвы и разрушения. Она может привести к затяжному конфликту в Сирии, Афганистане и Ливии. Автор материала призывает приложить все усилия для дипломатического решения конфликта.

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