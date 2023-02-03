SCMP: Поставки оружия в Украину могут привести к бесконечному циклу насилия в Европе и за ее пределами

В чьи руки попадает западная псевдопомощь? На этот вопрос ответила гонконгская газета South China Morning Post: "Вооружение Запада из Украины через черные рынки расползается в нестабильные регионы, а поставки оружия могут привести к бесконечному циклу насилия в Европе и за ее пределами".