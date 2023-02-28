SCMP: Запад и его марионетка Украина отвергли мирный план Китая

"ЕС и США являются реальными хозяевами Украины". Материал под таким заголовком публикует китайское South China Morning Post. Продолжение конфликта всецело в интересах Запада, потому любые попытки урегулирования немедленно торпедируются Киевом, Брюсселем и Вашингтоном. А предложенные Китаем мирные инициативы Западом отвергнуты практически единодушно. Лишь правительство Венгрии выразило поддержку 12 пунктам, сформулированным МИД КНР. Соединенные Штаты вообще заявили, что инициативы не могут рассматриваться всерьез, поскольку у Пекина особые отношения с Россией. Вашингтон же рад предоставить Киеву все оружие для борьбы с русскими до последнего человека, лишь бы украинцы были готовы служить пушечным мясом, констатируют авторы статьи.

Мирный план предлагает всего лишь приступить к переговорам. В качестве аксиом - незыблемое уважение к государственному суверенитету, отказ от применения ядерного оружия, гарантии безопасности мирных граждан. Такие, безусловно, здравые идеи Запад отвергает заведомо, особенно если их формулирует Пекин. То же происходит с аналогичными миролюбивыми инициативами Минска. Президент Беларуси подсказывает здравые пути разрешения конфликта регулярно, наша страна готова взять на себя роль миротворческой площадки. Но западные интересы слишком далеки от идеи мира. Эта эскалация им нужна.