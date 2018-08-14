Сдача стадиона английского "Тоттэнхэма" переносится из-за проблем с системами безопасности

Сдача нового стадиона английского "Тоттэнхэма" переносится. Причина - критические проблемы с системами безопасности. 15 сентября "шпоры" должны были принять здесь "Ливерпуль", но этот поединок, а также встреча с Кардиффом 6 октября перенесены на главную арену Британии - "Уэмбли", где "Тоттэнхэм" проводил домашние игры в прошлом сезоне.