Сдать смартфон и получить вино в подарок предлагают посетителям итальянского ресторана в Вероне

Ресторан в Вероне предлагает клиентам, решившим на время еды отказаться от своего смартфона, бутылку вина за счет заведения.

Владелец ресторана Al Condominio Анджело Лелла сказал, что цель акции заключалась в том, чтобы побудить посетителей общаться друг с другом, а не смотреть постоянно в свои смартфоны, пишет портал 1prof.byRadio 105.

Сегодня сотовый телефон фактически стал продолжением нашего тела и избавиться от него кажется практически невозможным. Даже в социальных ситуациях, таких как обед или ужин, большинство людей используют смартфоны. Чтобы противостоять этому явлению, ресторан в Вероне решил предлагать бутылку вина "свободным от технологий" клиентам.

Лелла отметил, что он, как и многие другие, периодически чувствует необходимость цифровой «детоксикации». Поэтому он решил поощрять клиентов откладывать в сторону свои смартфоны, выходить из чатов и социальных сетей, а вместо этого уделять некоторое время тому, чтобы посмотреть на лица друг друга во время общения.

"Технологии становятся проблемой, не стоит смотреть в экран смартфона каждые 5 секунд, для многих это уже как наркотик. Теперь у них появится возможность отложить его и выпить хорошего вина", - отметил Лелла.

Процедура обмена в ресторане проста: на входе любой совершеннолетний посетитель (разумеется, по желанию) может оставить свой смартфон в специальном шкафчике с навесным замком. Затем он показывает ключ официанту, который подает приветственную бутылку вина. Клиенты также могут написать отзыв о своем блюде и оставить его в шкафчике. Тем, кто оставит самый восторженный отзыв, во время следующего визита будет предложен обед.

Излишне говорить, что пообещав бесплатное вино ресторан привлек массу желающих принять участие в детоксикации с помощью отказа от мобильных телефонов.

"Реакция была очень положительной, 90% клиентов предпочли оставить свои телефоны в обмен на вино. Действительно приятно видеть, как люди принимают это – они разговаривают друг с другом, а не смотрят новости, фотографии или отвечают на сообщения в своем смартфоне", - сказал Лелла.

Стоит отметить, что подобная инициатива отнюдь не первая в Италии. Несколько лет тому назад в одном из ресторанов провинции Ливорно посетитель, согласившийся насладиться ужином, не отвлекаясь на фотографирование блюд на мобильный телефон, а затем публикацию их в соцсетях, получал в награду купон на скидку.