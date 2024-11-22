Сделать Америку великой, обездоливая все новые страны - Трамп хочет включить Гренландию в состав США

Дональд Трамп намерен заграбастать Гренландию. Остров входит в состав Дании, а страна - в Евросоюз и НАТО. Если сказать, что в европейских кругах новость об этом вызвала ужас, то значит, ничего не сказать. В достижении цели новоизбранный американский президент не побрезгует не только экономическим давлением, но и военным вторжением.

В Гренландии располагается одна из важнейших американских военных баз. Она отвечает за запуск баллистических ракет и находится притом ближе к Москве, чем к самому Вашингтону. Ко всему, недра рекордно большого острова с мизерным населением скрывают крупнейшие в мире месторождения редкоземельных металлов. Они в колоссальных объемах закупаются Штатами у Китая, который также пытается расширить свое влияние до Гренландии.

До самых недавних пор Европейский союз мнил себя хищником из райского сада где-то в центре мировых джунглей. Но еще даже не облеченный полнотой власти Трамп этому хищнику дал четко понять, что свое место в пищевой цепочке Брюссель переоценил. Евросоюз добыча, а место его обитания не сад и даже палисадник, а разве что грядка, которую в скором времени ожидает культивация.

Включить Гренландию в состав США Вашингтон еще с 19 века пробовал не раз. Идея из уст Трампа звучит также не впервой. Новоизбранный американский президент направил в Королевство посланца недоброй воли. Трамп младший посетил страну, как отмечалось, с нерабочим визитом, однако поездка носила если не деловой, то явно рекламный характер. Прибыв на место, он созвонился с отцом, используя громкую связь, благодаря чему население Гренландии смогло избавиться от любых страхов, ведь с островом Штаты будут обращаться хорошо.

Угрозу Вашингтона присоединить Гренландию в Дании восприняли остро. Ответной мерой Копенгаген изменил государственный герб, нарочито поставив полярного медведя (символ острова) на более заметное место. Датские власти даже связались с командой Трампа, выразив готовность усилить американское военное присутствие в Гренландии взамен на территориальную целостность.

Вашингтону дали четко понять, что остров не покупается. Однако он же имеет достаточную автономию, чтобы решать свою судьбу самостоятельно. И если Гренландия откажется от мзды, не станет выбирать себе отчизну, то США будут рады применить излюбленные методы - военное вторжение или повальное экономическое давление. Ведь где Вашингтон разглядел национальные интересы, там кровь, разруха и нищета. История помнит.

Дональд Трамп, избранный президент США:

"Что ж, Гренландия нужна нам для обеспечения национальной безопасности. Мне говорили об этом давно, еще до того, как я стал президентом. Люди даже не знают, имеет ли Дания на это законное право. Но если имеет, то должна отказаться от него, потому что Гренландия нужна нам для обеспечения национальной безопасности. Это нужно всему свободному миру".

"Гренландия - это страна инуитов. При этом у нас общие корни с представителями коренных народов Аляски и Канады", - отметил постоянный секретарь Министерства государственности и иностранных дел Гренландии Минингуак Клейст.

И теперь у Гренландии и Канады есть все шансы стать друг к другу ближе. Ведь вслед за Нууком в состав США планируется включить Оттаву.

Дональд Трамп:

"Мы тратим сотни миллиардов в год, чтобы заботиться о Канаде и ее безопасности. Мы теряем на торговом дефиците огромные деньги. Нам не нужны их автомобили, нам не нужны их пиломатериалы, нам не нужны их молочные продукты. У нас их больше, чем у них".

Еще одним Штатом по версии Трампа норовит стать Мексика, на нее Вашингтон тратит даже больше, чем на Канаду - 300 млрд долларов в год.

Дональд Трамп:

"То же самое с Мексикой. Мы слишком сильно ей помогаем. По сути, страной управляют картели, и мы не можем этого допустить. У Мексики большие проблемы. Очень опасное место".

Кто платит, тот и заказывает музыку. По словам республиканца, раз Вашингтон спонсирует, как он выразился, картельное государство, то США вправе называть вещи своими именами. Трамп планирует переименовать Мексиканский залив в залив Американский. Ответ Мехико себя ждать не заставил. Президент страны показала интригующую карту 1607 года, где изображена территория современных США, носит иное название. Отсюда и предложение.

"Давайте назовем Соединенные Штаты Мексиканской Америкой. Звучит неплохо, не так ли?" - предложила президент Мексики Клаудия Шейнбаум.

Но на Гренландии, Канаде и Мексике аппетиты Трампа не заканчиваются.

Дональд Трамп:

"Панамский канал жизненно важен для нашей страны. Им управляет Китай. Мы его ему не отдавали. Панама злоупотребила этим подарком. Кстати, его вообще не следовало делать".

По мнению Трампа, сборы за проход американских судов через канал несправедливы, ко всему политик усмотрел риск попадания стратегическую артерию в руки Китая. В Панаме с этими доводами предсказуемо не согласились.

"Договор о нейтралитете гласит, что все проходят одинаково, по одним и тем же правилам. Есть ли клиенты - китайские судоходные компании? Да, есть. В договоре о нейтралитете четко и конкретно сказано, что канал открыт для судов всех стран", - подчеркнул глава Панамского канала Рикаурте Васкес.