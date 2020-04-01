Сделка ОПЕК+ официально прекращена

Сегодня перестали действовать ограничения сделки ОПЕК+. У стран - участниц Организации экспортеров нефти и России был почти месяц, чтобы договориться. Но теперь каждое государство больше не обязано ограничивать объемы нефтедобычи. Напомним, в прошлом месяце цены на черное золото рухнули почти в 2 раза, после того как сделка ОПЕК + распалась. Более того, Саудовская Аравия решила нарастить добычу.



Тем временем американский лидер Дональд Трамп анонсировал трехсторонние переговоры по ценам на нефть между Москвой, Эр-Риядом и Вашингтоном. Сегодня министры энергетики России и США обсудили цены и договорились о переговорах с участием "Большой двадцатки".



