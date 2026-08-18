Над Туманным Альбионом вновь сгустились сумерки неопределенности. На Даунинг-стрит произошла очередная рокировка. Вступил в должность 59-й премьер в истории Великобритании и 7-й за последние 10 лет.

Одних эта новость наполняет надеждой, а у других вызывает лишь усталую усмешку. Настолько частой стала эта процедура в Лондоне. Частота смены власти, некогда немыслимая для британской политической традиции, постепенно превращается в новую норму с оттенком утомленности и скепсиса в обществе. Подробности смотрите в "Специальном репортаже".

Энди Бернэм фигура не случайная. Уроженец Ливерпуля и выпускник Кембриджа начал свой путь в политике в начале 2000-х. Занимал министерские посты в правительствах Блэра и Брауна. Однако настоящую известность ему принесла работа на посту мэра Большого Манчестера, где он провел 9 лет. За время руководства получил нескромное прозвище "Король Севера". Он сделал ставку на региональное развитие и социальную повестку, сумев закрепить свою репутацию достойного управленца.

56-летний лейборист месяц назад вернулся в парламент и вот уже занимает кресло премьера. Свое первое обращение к стране новый руководитель начал с громких слов. Он пообещал самые масштабные изменения за последние 40 лет - перепрошить Британию, создать абсолютно новую политическую и экономическую модель, покончить с уличной бездомностью и вернуть жизненно важные сферы под контроль государства, чтобы, наконец, дать людям передышку в кризисе стоимости жизни.

"Я остро осознаю, что я шестой человек за последние 10 лет, кто прошел по этой улице. Седьмой премьер-министр с 2016 года. Это момент для размышлений и принятия новых решений. Мы сделаем этот момент переломным для Великобритании, внедрив самые масштабные изменения за последние 40 лет", - отметил премьер-министр Великобритании Энди Бернэм.

Однако омрачает эту картину красивых обещаний преемственность внешнеполитического курса. Ведь улучшение жизни собственных граждан и спонсирование ВСУ - два взаимоисключающих процесса. Будущую поддержку Украины новый премьер назвал "абсолютно непоколюбимой". Для понимания британских приоритетов, Зеленский стал первым иностранным гостем Бернэма.

Лондон продолжит спонсировать войну в Украине вопреки решению внутренних проблем, а их, к слову, за период руководства недальновидных политиков накопилось немало. Предшественник Бернэма оставил тяжелое наследство. При этом стоит признать, старт его карьеры на высоком посту был весьма обнадеживающим. Победу Стармера на выборах окрестили исторической. Лейбористы под его руководством буквально уничтожили консервативную партию, которая правила страной 14 лет.

"Я только что вернулся из Букингемского дворца, где принял приглашение Его Величества Короля сформировать следующее правительство этой великой страны. Великобритания решительно проголосовала за перемены, за национальное обновление, за возвращение политики к общественному служению. Вчера вы проголосовали за Лейбористскую партию, и мы будем нести ответственность за оказанное вами доверие", - так звучала речь премьер-министра Великобритании в 2024-2026 годах Кира Стармера.

Действительно, в 2024 году у британского общества появился луч надежды. Люди рассчитывали, наконец, распрощаться с политическим хаосом, обрести социальную стабильность и увидеть долгожданное восстановление экономики. Однако спустя менее двух лет политическая реальность оказалась противоположной смелым ожиданиям. Из длинной многообещающей предвыборной программы ничего толком и не выполнено. Ситуация с экономикой, если и была в упадке, то неграмотный подход Стармера вовсе потянул ее на дно долговой ямы. Объем государственных заимствований достиг максимума со времен пандемии. Экономика страны столкнулась с двойным ударом, критическим давлением на бюджет и резким замедлением роста. Только за первые два месяца этого финансового года правительство набрало кредитов на 54 млрд евро, что стало рекордом за последние шесть лет.

Правительство Стармера не смогло справиться с кризисом стоимости жизни, падением стандартов госуслуг, включая систему здравоохранения. Британские власти не обеспечили обещанный экономический рост, не решили проблем высокой инфляции и запредельных ставок по ипотеке. Усугубилась ситуация с безработицей.

"Надо признать, мы столкнулись с катастрофическими экономическими последствиями мини-бюджета. И я не думаю, что нам удастся от этого откреститься. Я не считаю, что нас стали воспринимать серьезнее на международной арене. Я не чувствую, что наша экономика стала более стабильной. Безработица находится на рекордно высоком уровне, особенно среди молодежи. Расходы на социальные пособия слишком огромны. Стармер постоянно менял свое мнение и увиливал", - сказала политический обозреватель, редактор "The Daily Telegraph" Камилла Томин.

Конечно, обвинять лейбористов в полном бездействии не стоит. Попытки внедрить некоторые нововведения были, хотя по итогу они оказались, мало сказать, неэффективными, а в каком-то смысле выстрелом себе же в ногу. Например, чтобы сэкономить бюджетные средства, правительство сократило поддержку пенсионеров, ограничив социальные выплаты за отопление зимой. Если раньше льготы получали 11 млн пожилых британцев, то после решения Стармера таких осталось только 1,5 млн.

С одной стороны, сэкономили 1,5 млрд фунтов, но с другой эти деньги имели свой особый номинал - доверие миллионов пожилых людей, голосовавших за лейбористов и верящих в поддержку ветеранов труда. Впрочем, на этом экономические эксперименты не закончились. Благодарят Стармера и фермеры, тот вел налог на передачу хозяйств по наследству. Как результат, аграрии и без того находящиеся в не лучшем финансовом положении вышли на улицы, требуя справедливости.

Подкосил и без того неустойчивое кресло британского руководителя скандал с Питером Мандельсоном. Стармер назначил его на пост посла Великобритании в США. А как позже стало известно общественности, дипломат имел давние связи с Эпштейном, американским финансистом, осужденным за секс-торговлю несовершеннолетними. Как выяснилось в ходе расследования, Мандельсон годами сливал ему секретные правительственные данные и получал за это денежные переводы. Несмотря на последующую отставку обвиняемого, было уже поздно, репутация премьера оказалась запятнана.

Однако главной причиной ухода Стармера называют сокрушительный провал лейбористов на выборах в местные органы власти, а также в парламенты Шотландии и Уэльса. Проигрыш будто обнажил хрупкость триумфа самого Стармера в 2024 году. Стало понятно, огромный мандат доверия был построен скорее на усталости от консерваторов, нежели на реальной симпатии к лейбористам. После сокрушительного поражения даже однопартийцы решили, что им со Стармером не по пути. Кабмин пустел на глазах, министры один за другим покидали свои посты. А некоторые ключевые фигуры, включая глав МИД и МВД, призвали и самого премьера сложить полномочия, чтобы спасти партию от полного краха. В конечном итоге у загнанного в угол Стармера не осталось иного выхода, как последовать совету бывших партнеров. Шестой за последние 10 лет лидер покинул свой пост.

Где та точка невозврата, после которой Даунинг-стрит перестала быть цитаделью стабильности и превратилась в проходной двор? Похоже, все началось с Брексита. Дэвид Кэмерон был у власти 6 лет, стабильный рейтинг, твердая рука. Все изменилось в 2015 году. Он сам назначил референдум о выходе Британии из Евросоюза, надеялся раз и навсегда закрыть болезненный спор внутри своей партии и утереть носы евроскептикам. Однако его самоуверенность оказалась неоправданно рискованной. Большинство - 52 % - проголосовали за выход из ЕС. На утро Кэмерон подал в отставку. Хотя, похоже, потеряв власть, он расстроился мало, напротив, вздохнул с облегчением и покинул пост премьера припеваючи.

Тереза Мэй получила от него страну, которая уже проголосовала за развод с Евросоюзом, но еще не понимала цену этого решения. Ее задача звучала просто - договориться с Брюсселем об условиях выхода и провести этот договор через британский парламент. Главной проблемой стала граница между Ирландией и Северной Ирландией. Никто не хотел возвращать таможенные посты и фактически делить остров надвое. Мэй предложила компромисс с ЕС, но он не устроил почти никого. Сторонники бескомпромиссного Брексита считали, что она оставляет Британию слишком зависимой от Европы, а противники выхода из ЕС вообще не хотели такого развода. В итоге депутаты трижды проголосовали против ее сделки. Мэй запомнилась фразой "Брексит означает Брексит", которую никто так и не понял.

Далее к власти пришел, как ему сразу было дано определение, клоун с несуразной растрепанной прической. Он же эксцентричный политик с обещаниями довести Брексит до конца. Справедливости ради Борис Джонсон действительно официально вывел страну из ЕС, но затем утонул в череде скандалов. От ремонта резиденции на Даунинг-стрит до вечеринок во время ковидного локдауна. Таких историй было немало, хотя при этом зачастую он выходил сухим из воды. На этой почве у Джонсона даже появилось говорящее прозвище – "скользкий поросенок". Меткое определение принадлежит Кэмерону. Бориса Джонсона вряд ли будут вспоминать как политика, чьи усилия были направлены на повышение благосостояния самих британцев. А масштабные финансовые расходы на поддержку киевского режима едва ли вызовут у общества благодарность.

Впрочем, три года на вершине власти в британских реалиях уже можно считать успехом. Современная британская история помнит примеры, когда закат карьеры наступал всего через несколько недель на премьерском посту. Лиз Трасс мечтала стать новой Маргарет Тэтчер и устроить экономический рывок через резкое снижение налогов. Но вместо ожидаемого прорыва получились паника на рынках, падение фонда, рост стоимости заимствований и премьерство рекордно коротким сроком 45 дней.

После короткого, но разрушительного премьерства Трасс британскую экономику пришлось буквально вытаскивать из экономической ямы. На помощь пришел симпатяга Риши. Свое прозвище Сунак получил еще во время пандемии, будучи министром финансов. За безупречные костюмы, подтянутый вид, спокойную манеру говорить и неизменное серое худи на неформальных встречах.

На фоне растрепанного Джонсона и нервной Трасс Сунак выглядел почти идеальным антикризисным менеджером. Поначалу действительно политика нового лидера выглядела вполне убедительной. Он дал понять инвесторам, что новых авантюр не будет. Бюджет снова будут сводить осторожно. И рынки в самом деле успокоились. Но простые британцы легкой жизни не почувствовали. Цены оставались высокими, экономика росла слабо, очереди в больницах не исчезали. К выборам в 2024 году усталость избирателей от консерваторов, криво вершивших судьбу страны на протяжении 14 лет, накалилась до предела. Партия Сунака потерпела поражение.

"Лейбористская партия победила на этих всеобщих выборах, и я позвонил Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой. Сегодня власть будет передана мирно и организованно при доброй воле всех сторон", - заявил премьер-министр Великобритании в 2022-2024 годах Риши Сунак.

Как мы уже знаем, лейбористы тоже мало облегчили жизнь населению Туманного Альбиона. И дело здесь скорее не в конкретных личностях, а в системном кризисе. Вестминстерская модель, десятилетиями строившаяся на четком маятнике между консерваторами и лейбористами, дала сбой. Политическая картина Соединенного Королевства становится шире и пестрее. В этой ситуации нестабильность становится нормой. Британская политическая лодка качается на волнах популизма и экономических трудностей. И когда крен становится опасным, единственным способом спасения оказывается скинуть капитана за борт, чтобы не перевернуться всем составом.