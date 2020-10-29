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Седьмой день демонстраций в Польше

В Польше уже седьмой день демонстраций против закона об ужесточении правил проведения абортов. Тысячи людей вышли на улицы польских городов этой ночью по всей стране, включая Варшаву, Вроцлав, Щецин, Лодзь, Катовице и Белосток. Когда протестующие начали перекрывать дороги, начались столкновения. Группа примерно из 40 человек напала на участников акции. Несколько человек увезла скорая помощь.

По словам демонстрантов, закон, разрешающий аборт только в случае изнасилования или угрозы жизни матери, ущемляет права женщин. Протест поддержали и студенты. А лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что решение не может быть отменено, и обвинил протестующих в желании буквально "уничтожить Польшу".

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