Седьмой день демонстраций в Польше

В Польше уже седьмой день демонстраций против закона об ужесточении правил проведения абортов. Тысячи людей вышли на улицы польских городов этой ночью по всей стране, включая Варшаву, Вроцлав, Щецин, Лодзь, Катовице и Белосток. Когда протестующие начали перекрывать дороги, начались столкновения. Группа примерно из 40 человек напала на участников акции. Несколько человек увезла скорая помощь.