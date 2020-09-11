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Сегодня 19-я годовщина терактов 11 сентября в США
Сегодня в США вспоминают трагическую для страны дату. Ровно 19 лет назад террористами группировки “Аль-Каида” были захвачены пассажирские самолеты. Два из них боевики направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий - в здание Пентагона. Еще один до цели так и не долетел, разбившись в Пенсильвании. Жуткие кадры тех событий каждый помнит до сих пор. В результате терактов погибли почти три тысячи человек. У мемориала на месте разрушенных небоскребов этой ночью зажгли два прожектора. Лучи их символизируют уничтоженные башни-близнецы. В ближайшие часы в штат Пенсильвания на церемонию траура прибудут Дональд Трамп и его соперник на предстоящих выборах Джо Байден.
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