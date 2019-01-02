Сегодня британский Кабмин проведет экстренное заседание по Брекситу

Встреча организована в преддверии дебатов в парламенте - они возобновятся на следующей неделе, и премьер-министр намерена выработать план действий. Ранее Тереза Мэй перенесла голосование, когда стало понятно, что палата общин не готова была поддержать документ. Оппоненты премьера, прежде всего, недовольны неурегулированной проблемой ирландской границы. Когда в конце ноября Брюссель и Лондон утвердили сделку по условиям Брексита, этот вопрос так и остался неразрешенным. Теперь правительство рассмотрит вопрос о подготовке к жесткому Брекситу, то есть, варианту выхода без каких-либо соглашений с Брюсселем.