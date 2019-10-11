Нобелевским комитетом сегодня будет объявлен лауреат Премии мира. Эта награда присуждается человеку или организации "за вклад в сплочение народов, за сокращение числа армий и развитие мирных инициатив". В этом году подана 301 заявка. На премию претендуют 223 человека и 78 организаций.



Официальный список держат в секрете. По версии журнала "Тайм", обладателями премии в этом году могут оказаться экоактивистка Грета Тунберг, премьер-министр Эфиопии, подписавший мирное соглашение с коллегой из Эритреи, и премьер-министр Новой Зеландии за вклад в борьбу с изменением климата.



