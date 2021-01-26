Сегодня - День Австралии

Капитан Артур Филипп высадился в этот день в 1788 году в бухте Сиднея, поднял британский флаг и основал первую колонию - Новый Южный Уэльс. Произошло это 18 лет спустя после открытия нового континента Куком. В этом году торжественные мероприятия в стране отменили из-за пандемии. Но здание Сиднейской оперы раскрасилось традиционным орнаментом. Поздравления с национальным праздником генерал-губернатору Австралийского Союза Дэвиду Харли направил президент Беларуси Александр Лукашенко.



