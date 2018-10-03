Сегодня День германского единства

28 лет назад пять земель бывшей ГДР вошли в состав Федеративной республики Германия. Народ, который был разделен на протяжении четырех с лишним десятилетий, воссоединился. Центром мероприятий сегодня станет Берлин. Вечером мэр откроет трехдневное празднование, после чего у Бранденбургских ворот состоится концерт новой филармонии. За три дня ожидается около миллиона посетителей.