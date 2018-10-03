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Сегодня День германского единства

28 лет назад пять земель бывшей ГДР вошли в состав Федеративной республики Германия. Народ, который был разделен на протяжении четырех с лишним десятилетий, воссоединился. Центром мероприятий сегодня станет Берлин. Вечером мэр откроет трехдневное празднование, после чего у Бранденбургских ворот состоится концерт новой филармонии. За три дня ожидается около миллиона посетителей.

Глава белорусского государства от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента ФРГ и народ Германии с национальным праздником. Александр Лукашенко выразил уверенность, что недавний визит Франка-Вальтера Штайнмайера в нашу страну, а также содержательная встреча с ним придали серьезный импульс дальнейшему углублению двустороннего диалога и реализации существующего потенциала двустороннего сотрудничества.

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