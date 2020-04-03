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Сегодня день рождения мобильного телефона
В этот день в 1973 году инженер компании Motorola Мартин Купер совершил первый звонок по мобильному телефону.
Свой первый звонок по телефону Motorola DynaTAC 8000Х он сделал знакомому в конкурирующую компанию Bell Laboratories, уточнив сразу, что разговаривает по мобильному телефону.
Этот аппарат, весивший чуть менее 900 г, был настоящим технологическим прорывом.
Скажи сегодня кому-нибудь о сотовом телефоне весом почти в килограмм, с длиной корпуса около 22 сантиметров, а также шириной около 4 см и толщиной около 12 см - не каждый поверит в такое «чудо». А тогда, в 1973 году – это действительно было чудом, хоть и время работы аккумулятора составляло порядка 30 минут, а время его зарядки около 10 часов!
Дальнейшие события развивались уже значительно быстрее. Опытные образцы мобильного телефона превратились в коммерческие и вышли на рынок, пользуясь успехом.
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