Сегодня день рождения мобильного телефона

В этот день в 1973 году инженер компании Motorola Мартин Купер совершил первый звонок по мобильному телефону.



Свой первый звонок по телефону Motorola DynaTAC 8000Х он сделал знакомому в конкурирующую компанию Bell Laboratories, уточнив сразу, что разговаривает по мобильному телефону.



Этот аппарат, весивший чуть менее 900 г, был настоящим технологическим прорывом.



Скажи сегодня кому-нибудь о сотовом телефоне весом почти в килограмм, с длиной корпуса около 22 сантиметров, а также шириной около 4 см и толщиной около 12 см - не каждый поверит в такое «чудо». А тогда, в 1973 году – это действительно было чудом, хоть и время работы аккумулятора составляло порядка 30 минут, а время его зарядки около 10 часов!



Дальнейшие события развивались уже значительно быстрее. Опытные образцы мобильного телефона превратились в коммерческие и вышли на рынок, пользуясь успехом.



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