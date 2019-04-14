Сегодня на экраны выходит заключительный сезон сериала "Игра престолов"

Кто победит в битве за железный трон и будет править Вестеросом? Сегодня выходит на экраны последний - восьмой сезон - популярного сериала "Игра престолов". Интригу до последнего держат не только режиссеры, но и автор саги Джордж Мартин. А фанаты и букмейкеры уже вовсю делают ставки. Самым вероятным обладателем железного трона считают вовсе не Джона Сноу, а Брана Старка. Сразу за ним, согласно опросам, идет его старшая сестра Санса Старк. Узнать истину зрители смогут лишь ближе к лету. Заключительный, шестой, эпизод намечен на 19 мая.



