Сегодня назовут лауреата Нобелевской премии по физике

Мир сегодня узнает очередного лауреата - обладателя премии по физике за 2020 год. Нобелевская неделя стартовала в Стокгольме накануне с оглашения имен победителей в области медицины и физиологии. Награду получили трое первооткрывателей вируса гепатита С. К слову, в этом году размер премии вновь увеличился и составил примерно миллион 100 тысяч долларов.