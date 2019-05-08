Печальные новости пришли из Москвы. Сегодня не стало Евгения Крылатова. Народному артисту России было 85. Его мелодии знает не одно поколение. "Колыбельная медведицы", "Лесной олень", "Три белых коня", "Снежинка", "Кабы не было зимы" и многие другие. Все эти произведения стали символами советского кино и мультфильмов. Всего более 160 песен за 50 лет работы.



