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Сегодня по-настоящему сладкий праздник - Международный день эскимо
Сегодня отмечается по-настоящему сладкий праздник. В этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо.
Хотя история эскимо насчитывает уже несколько тысячелетий (есть мнение, что уже в Древнем Риме император Нерон позволял себе подобный холодный десерт), но днем рождения эскимо принято считать именно 24 января.По одной из самых распространенных версий, автор данного вида мороженого - некий кулинар-кондитер Христиан Нельсон, который и придумал покрыть шоколадной глазурью брикет сливочного мороженого. И назвал его Eskimo Pie (пирожок эскимоса).Само слово "эскимо" пришло от французов, которые так называли детский комбинезон, похожий на эскимосский костюм. Поэтому мороженое, "одетое" в шоколадный "комбинезон", по аналогии и получило название эскимо.
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