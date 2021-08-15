Сегодня Республика Корея отмечает национальный праздник. С Днем освобождения президента Мун Чжэ Ина поздравил глава белорусского государства. Александр Лукашенко обратил внимание на то, что за годы независимости Республика Корея стала крупным центром экономического развития и инноваций в Азии и успешно преодолевает все вызовы современности. А Минск и Сеул ежегодно укрепляют взаимодействие как на двусторонней основе, так и в формате международных структур, также есть высокий потенциал расширения связей в рамках инициатив Кореи на евразийском пространстве.

