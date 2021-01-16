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Сегодня сфера обслуживания в Украине переходит на государственный язык
С сегодняшнего дня, если в кафе, баре, банке, поликлинике или салоне с посетителем заговорят не на украинском, сотруднику будет грозить штраф. Сумма до 250 долларов. Пока, правда, не совсем понятен механизм контроля за такого рода нарушениями.
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