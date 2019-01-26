Сегодня состоится экстренное открытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Венесуэле

Инициатором созыва стали США. Николас Мадуро приветствовал такое решение и заявил что открыт к диалогу и переговорам. Президента поддерживает венесуэльская армия. Как стало известно сегодня же, Банк Англии принял решение не удовлетворять просьбу Венесуэлы о возвращении в страну золотых слитков на сумму более миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Такое решение Центробанк королевства принял после просьб официальных лиц США "помочь отрезать доступ венесуэльского режима к иностранным активам". Напомним, в соответствии с требованием официального Каракаса Штаты отозвали часть своих дипломатов.