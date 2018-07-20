Брюссель волнует другая тема. Сегодня Совет министров ЕС соберется на переговоры о Брексите. Чиновники обсудят так называемую Белую книгу - документ, который содержит предложения о будущих отношениях Великобритании и Евросоюза. Лондон опубликовал его на прошлой неделе. В Еврокомиссии ранее сообщили, что сейчас внимательно изучают документ. Сам Евросоюз согласовал свою позицию по этому вопросу еще несколько месяцев назад.