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Сегодня Совет министров ЕС соберется на переговоры о Брексите

Брюссель волнует другая тема. Сегодня Совет министров ЕС соберется на переговоры о Брексите. Чиновники обсудят так называемую Белую книгу - документ, который содержит предложения о будущих отношениях Великобритании и Евросоюза. Лондон опубликовал его на прошлой неделе. В Еврокомиссии ранее сообщили, что сейчас внимательно изучают документ. Сам Евросоюз согласовал свою позицию по этому вопросу еще несколько месяцев назад.

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