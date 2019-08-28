Сегодня стартует Венецианский кинофестиваль

Сегодня на итальянском острове Лидо начинается Венецианский кинофестиваль. Его открывает картина "Правда" японского режиссера Хирокадзу Корээды с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях. В основную конкурсную программу вошел 21 фильм. За день до официальной церемонии открытия в Венеции были замечены Брэд Питт, Дерек Бласберг, Эльза Хоск и другие участники предстоящих событий. Почти все они попали в объективы фотографов с чемоданами и дорожными сумками.



