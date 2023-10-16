Сегодня стартуют ежегодные учения НАТО по ядерному сдерживанию в Европе

Ежегодные учения НАТО по ядерному сдерживанию в Европе будут проходить над территориями Италии, Хорватии и акваторией Средиземного моря и продлятся до 26 октября. В маневрах "Стойкий полдень" будет задействовано 60 самолетов различных типов, в том числе истребители-бомбардировщики, самолеты-разведчики и заправщики из 13 стран НАТО, а также стратегические бомбардировщики ВВС США. Учебные вылеты будут осуществляться с авиабазы Авиано на севере Италии, где размещается одно из хранилищ американских ядерных авиабомб в Европе. При этом в альянсе указывают, что учения не связаны с какими-либо текущими событиями в мире.