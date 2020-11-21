Сегодня Украина отмечает седьмую годовщину Евромайдана

Правда, для большинства украинцев День свободы и достоинства (как пафосно его тогда окрестили борцы за перемены) - это не всенародный праздник. Почему? Мнениями простых украинцев поинтересовались журналисты популярного интернет-издания "Страна.ua". Интересно, как участники так называемой революции достоинства будут праздновать в этом году? Ведь сегодня суббота, а значит карантин выходного дня. На фоне антирекордной статистики по COVID в Украине власти не исключают введение полного локдауна.

