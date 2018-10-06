Сегодня умерла оперная дива Монтсеррат Кабалье

Известно, что в последнее время оперная дива страдала от проблем с желчным пузырем. По информации источников, похороны певицы состоятся в понедельник. Широчайший диапазон голоса, непревзойденное мастерство и яркий темперамент Монтсеррат Кабалье покорили главные сцены ведущих театров планеты. Знаменитая певица сопрано известна своей техникой виртуозного пения бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх Россини, Беллини и Доницетти. В огромном репертуаре непревзойденной оперной дивы около 800 камерных произведений более чем в 120 операх. Самым знаменитым творением Монтсеррат Кабалье на эстраде стала песня "Барселона", записанная с солистом группы Queen Фрэдди Меркьюри.