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Сегодня в Британии, Германии и Нидерландах столбики термометров подскочили до 40 градусов

Аномальная жара вернулась в Европу и бьет все возможные рекорды! Сегодня в Британии, Германии и Нидерландах столбики термометров подскочили до 40 градусов. Страны Старого Света друг за другом объявляют красный - наивысший уровень опасности. Из-за жары в некоторых регионах бушуют лесные пожары, под угрозой сельское хозяйство.

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