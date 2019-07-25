Аномальная жара вернулась в Европу и бьет все возможные рекорды! Сегодня в Британии, Германии и Нидерландах столбики термометров подскочили до 40 градусов. Страны Старого Света друг за другом объявляют красный - наивысший уровень опасности. Из-за жары в некоторых регионах бушуют лесные пожары, под угрозой сельское хозяйство.