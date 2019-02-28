Сегодня в Ханое продолжается саммит США и Северной Кореи

Главные темы - денуклеаризация корейского полуострова, заключение мирного договора, а также экономика. Подводя итоги первого дня переговоров, американский лидер заявил, что прозвучало много хороших идей. По словам Дональда Трампа, КНДР может стать экономическим локомотивом, но ей нужно помочь в этом. В свою очередь, Ким Чен Ын пообещал сделать все возможное для хорошего результата саммита.



