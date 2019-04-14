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Состоятся ли сегодня дебаты Зеленского и Порошенко?
Буквально через два часа на стадионе "Олимпийский" в Киеве начнутся предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины. Или все-таки не начнутся? Во всяком случае Петр Порошенко пообещал на стадионе быть. Эту информацию подтвердили в спорткомплексе. А вот с Владимиром Зеленским пока неясно. Ранее он неоднократно заявлял, что проводить дебаты станет только 19 числа. Тем не менее администрация "Олимпийского" готова. Усилены меры безопасности. Накануне прошла аккредитация журналистов, желающих присутствовать на дебатах. Вместимость стадиона, к слову, насчитывает 70 тысяч зрителей. Удастся ли заполнить сегодня "Олимпийский" пока неясно - вход на дебаты для всех желающих свободный.
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