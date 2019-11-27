Сегодня в Минске пройдет заседание контактной группы по Донбассу

Последнее перед "нормандским саммитом” заседание контактной группы по Донбассу пройдет сегодня в Минске. От встречи ожидают новых импульсов для активизации мирного процесса.



На переговорной площадке в белорусской столице были согласованы "формула Штайнмайера", а также даты разведения войск на линии разграничения. Минская повестка будет обсуждаться и в Париже, где 9 декабря соберутся лидеры Украины, России, Германии и Франции. Киев затронет возвращение пленных, а также вопросы местных выборов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

