3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Сегодня в Минске пройдет заседание контактной группы по Донбассу
Последнее перед "нормандским саммитом” заседание контактной группы по Донбассу пройдет сегодня в Минске. От встречи ожидают новых импульсов для активизации мирного процесса.
На переговорной площадке в белорусской столице были согласованы "формула Штайнмайера", а также даты разведения войск на линии разграничения. Минская повестка будет обсуждаться и в Париже, где 9 декабря соберутся лидеры Украины, России, Германии и Франции. Киев затронет возвращение пленных, а также вопросы местных выборов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов