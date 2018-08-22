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Сегодня в силу вступил первый пакет новых санкций Вашингтона против Москвы
Он предполагает запрет на поставки товаров и технологий, имеющих отношение к нацбезопасности. Повод - отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, к которому, как считают власти Соединенных Штатов, причастна Россия. Продемонстрировать доказательства американские дипломаты отказались, зато заявили, что полностью полагаются на выводы британского расследования. При этом ранее глава Белого дома Дональд Трамп в интервью "Рейтер" отметил, что готов рассмотреть вопрос о снятии санкций против России, если Москва начнет предпринимать совместные с Вашингтоном шаги (в том числе - по Сирии и Украине).
Тем не менее, в Вашингтоне готовы идти еще дальше. Через 3 месяца может вступить в силу второй пакет санкций - так называемых драконовских мер. Он включает полное торговое эмбарго, запрет "Аэрофлоту" летать в США, а также снижение уровня дипотношений между странами.
Введение этих санкций станет возможным, если Россия не выполнит требования американской стороны. А именно - не предоставит убедительных доказательств того, что не будет использовать химическое оружие в будущем. В Москве не раз напоминали, что Россия (в отличие от США) еще несколько лет назад получила от ОЗХО подтверждение того, что процесс химразоружения в стране завершен.
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