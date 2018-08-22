Сегодня в силу вступил первый пакет новых санкций Вашингтона против Москвы

Он предполагает запрет на поставки товаров и технологий, имеющих отношение к нацбезопасности. Повод - отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, к которому, как считают власти Соединенных Штатов, причастна Россия. Продемонстрировать доказательства американские дипломаты отказались, зато заявили, что полностью полагаются на выводы британского расследования. При этом ранее глава Белого дома Дональд Трамп в интервью "Рейтер" отметил, что готов рассмотреть вопрос о снятии санкций против России, если Москва начнет предпринимать совместные с Вашингтоном шаги (в том числе - по Сирии и Украине).

Тем не менее, в Вашингтоне готовы идти еще дальше. Через 3 месяца может вступить в силу второй пакет санкций - так называемых драконовских мер. Он включает полное торговое эмбарго, запрет "Аэрофлоту" летать в США, а также снижение уровня дипотношений между странами.