Сегодня в США вспоминают жертв крупнейших терактов в истории человечества

В Нью-Йорке и Вашингтоне через несколько часов стартуют официальные памятные мероприятия. 17 лет прошло с того страшного дня. 19 боевиков "Аль-Каиды" захватили четыре американских самолета. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий лайнер - на здание Пентагона, а четвертый - в сторону американской столицы, но он разбился в пустыне в Пенсильвании.

Жертвами терактов стали 2 977 человек, останки 1 111 из них до сих пор не могут идентифицировать.